    Ocurrirán chubascos aislados de corta duración

    Tendremos un ambiente óptimo para realizar actividades al aire libre

    Las condiciones del tiempo para el territorio dominicano permanecerán estables en casi toda la geografía nacional, reinando un ambiente óptimo para realizar actividades al aire libre, principalmente durante las horas matutinas.

    En la tarde, ocurrirán ligeros aumentos nubosos con chubascos aislados de corta duración  sobre localidades de las provincias: La Altagracia, Monte Plata, La Vega y Monseñor Nouel, entre otras aledañas, por la combinación del viento con los efectos locales(calentamiento diurno y orográfico).

