Este reportaje de Nuria Piera investiga el conflicto en la comunidad de La Cuaba, donde la empresa OAC House (registrada como Relleno Sanitario WHUS SRL) pretende instalar una «planta de valorización y reciclaje de residuos sólidos»

La propuesta de la empresa: En este reportaje de Nuria Piera indica que los promotores de la empresa OAC House aseguran que no es un vertedero tradicional, sino una planta moderna con una eficiencia de mitigación de hasta el 95%, diseñada para reducir la presión sobre el colapsado vertedero de Duquesa.

La oposición comunitaria: Los habitantes de El Aguacate en La Cuaba rechazan contundentemente el proyecto, calificándolo de «vertedero encubierto». Han establecido un campamento de vigilancia permanente ante el temor de que la obra contamine sus fuentes de agua, ya que aseguran que el terreno es una zona de nacientes y arroyos que desembocan en el río Matúa y, posteriormente, en el Isabela.

Controversia legal y ambiental: Aunque el Ministerio de Medio Ambiente desestimó el permiso en 2023, el proyecto fue aprobado nuevamente en mayo de 2025 tras una revisión ordenada por el Tribunal Superior Administrativo. Los comunitarios denuncian la falta de «licencia social» y la desconfianza hacia los controles a largo plazo.

El reportaje destaca el escalamiento del conflicto, incluyendo denuncias de los comunitarios sobre la llegada de maquinaria pesada en horas de la madrugada.

En resumen, el conflicto refleja la tensión entre la urgente necesidad del Gran Santo Domingo de gestionar sus 11,400 toneladas diarias de basura y la protección de los recursos naturales y la calidad de vida de las comunidades locales.