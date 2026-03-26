Monte Cristi, donde se encuentra la plantación de Aloe Vera más extensa de todo el planeta

La sábila está marcando un precedente histórico en las exportaciones nacionales, posicionando al país como un referente mundial en la producción de este ‘oro verde’

República Dominicana es famosa por sus playas, su tabaco y su música, pero hay un gigante silencioso creciendo bajo el sol de la Línea Noroeste que está asombrando al mercado global. En la provincia de Monte Cristi, específicamente en la comunidad de El Pocito, se encuentra la plantación de Aloe Vera (sábila) más extensa de todo el planeta.

Te contamos cómo este ‘oro verde’ está poniendo el nombre del país en la cima de la industria mundial.»

Mientras el mundo busca soluciones naturales para la salud y la cosmética, la República Dominicana ha encontrado en sus tierras áridas un motor económico inesperado. La sábila (Aloe Vera) está marcando un precedente histórico en las exportaciones nacionales, posicionando al país como un referente mundial en la producción de este ‘oro verde’ que hoy conquista los mercados más exigentes de Europa y Estados Unidos.

hitos que marcan el precedente

Hitos que marcan el precedente

La mayor plantación del mundo: En la provincia de Monte Cristi , específicamente en la comunidad de El Pocito, se encuentra la plantación de aloe vera más grande del planeta. Con más de 35,000 tareas sembradas, este proyecto de la multinacional Universal Aloe procesa millones de hojas semanalmente para su exportación.

En la provincia de , específicamente en la comunidad de El Pocito, se encuentra la plantación de aloe vera más grande del planeta. Con más de sembradas, este proyecto de la multinacional Universal Aloe procesa millones de hojas semanalmente para su exportación. Impacto Económico Millonario: Solo esta operación en la línea noroeste mueve aproximadamente 8 millones de dólares anuales , generando cientos de empleos directos e indirectos en zonas que antes tenían pocas oportunidades de desarrollo industrial.

Solo esta operación en la línea noroeste mueve aproximadamente , generando cientos de empleos directos e indirectos en zonas que antes tenían pocas oportunidades de desarrollo industrial. De materia prima a producto procesado: El país ha dado un salto cualitativo; ya no solo exporta la hoja fresca, sino que procesa el gel de sábila de alta pureza, cumpliendo con los estándares internacionales necesarios para la industria farmacéutica y de belleza global.

Sostenibilidad y Futuro

El cultivo de la sábila destaca por su resiliencia al cambio climático, ya que requiere poca agua y se adapta perfectamente a las altas temperaturas de provincias como Monte Cristi y Valverde. Este modelo de negocio no solo diversifica la canasta exportadora dominicana —tradicionalmente enfocada en cacao, banano y tabaco—, sino que ofrece una ruta de crecimiento sostenible para los agricultores de la región.

el aprovechamiento de nuestros recursos naturales pueden abrir puertas

El éxito de la sábila dominicana es el vivo ejemplo de cómo la innovación y el aprovechamiento de nuestros recursos naturales pueden abrir puertas en todo el mundo.

Celebramos este precedente que nos llena de orgullo y demuestra que el campo tiene el potencial de ser la farmacia natural del Caribe.