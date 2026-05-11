Camille Nicolas: “Dure mucho tiempo luchando con una doble personalidad”

En el programa Es Temprano Todavía a la comunicadora y empresaria Camil Nicolás, repasa su trayectoria en los medios y su actual etapa como emprendedora.

Camille Nicolas en el programa Es Temprano Todavía recuerda sus inicios en 1996 en el programa 7×7 Roberto. Destaca su paso por Telemicro como la primera persona en dar el pronóstico del tiempo con gráficos de mapas, y su intensa labor en Color Visión en programas como El Show del Mediodía y Mundo Visión.

Explica con humor que decidió retirarse de la televisión porque sentía que vivía una «doble personalidad» al intentar mantener una imagen formal frente a su deseo de llevar una vida más libre y conectada con la naturaleza.

Comparte su experiencia de haber sido madre a los 46 años de forma natural, rompiendo esquemas sociales.

Presenta su actual negocio, Colaito, un espacio de café ubicado en el Parque Mirador Sur y el Jardín Botánico, que se ha convertido en un punto de encuentro popular donde incluso figuras como David Ortiz suelen asistir.

A lo largo de la charla, destaca su actitud positiva y risueña constante, aclarando que no se trata de «positividad tóxica», sino de una forma de ser natural frente a las situaciones de la vida.