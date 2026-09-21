Nuria Piera presenta “INABIE: ¿La mafia de las raciones?”

Nuria Piera, analiza sobre presuntas irregularidades en las licitaciones del INABIE para el suministro de almuerzo escolar y raciones alimentarias en la República Dominicana

La periodista Nuria Piera, analiza una investigación sobre presuntas irregularidades en las licitaciones del INABIE (Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil) para el suministro de almuerzo escolar y raciones alimentarias en la República Dominicana.

El caso de los jóvenes de Azua: Se cuestiona cómo tres jóvenes sin historial empresarial, crediticio ni capacidad financiera demostrada obtuvieron contratos millonarios con el Estado. La periodista destaca la complejidad y el alto costo de logística necesarios para ejecutar estos contratos, lo que genera dudas sobre la procedencia de sus recursos.

Se cuestiona cómo tres jóvenes sin historial empresarial, crediticio ni capacidad financiera demostrada obtuvieron contratos millonarios con el Estado. La periodista destaca la complejidad y el alto costo de logística necesarios para ejecutar estos contratos, lo que genera dudas sobre la procedencia de sus recursos. Adjudicaciones cuestionables: Se detalla cómo los jóvenes obtuvieron contratos por montos acumulados significativos (superando los 119 millones de pesos en un caso) a pesar de haber registrado sus empresas poco tiempo antes de la licitación o de presentar instalaciones que no cumplían con las condiciones requeridas.

Se detalla cómo los jóvenes obtuvieron contratos por montos acumulados significativos (superando los 119 millones de pesos en un caso) a pesar de haber registrado sus empresas poco tiempo antes de la licitación o de presentar instalaciones que no cumplían con las condiciones requeridas. Deficiencias en las cocinas: El reportaje muestra pruebas audiovisuales de cocinas que, al momento de la inspección, no estaban operativas o no contaban con la infraestructura necesaria.

El reportaje muestra pruebas audiovisuales de cocinas que, al momento de la inspección, no estaban operativas o no contaban con la infraestructura necesaria. Entrevista y falta de respaldo: A pesar de haber participado en programas de radio para intentar justificar su capacidad, los jóvenes no pudieron explicar de forma convincente cómo financiaron la inversión inicial. Asimismo, se expone que la cooperativa (COP Suplider) que supuestamente los respaldaba está inactiva y disuelta desde hace años, confirmando que las certificaciones emitidas no tienen validez real.

En resumen, el programa busca esclarecer si detrás de estos nuevos contratistas existen estructuras económicas ocultas que se benefician de fondos públicos mediante licitaciones irregulares.