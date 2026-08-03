Nuria Piera presenta “Actualización Dr. Fadul”

Se presenta una investigación periodística de Nuria Piera sobre la validez de las credenciales académicas del Dr. Ernesto Fadul.

El programa solicitó al MESIT investigar los títulos depositados por Fadul ante Salud Pública. La Universidad de Zaragoza (España) confirmó oficialmente que solo tiene registros de su licenciatura en medicina, negando poseer evidencia de un doctorado o especialidades en medicina interna y familiar.

En sus redes sociales, Fadul defendió su formación reafirmando ser médico y cirujano, presentando documentos como su título de licenciado y certificaciones de habilitación. Sin embargo, Nuria señala que dedicó muy poco tiempo a este tema y evitó mencionar los otros títulos cuestionados.

Nuria Piera muestra evidencias, como recetarios antiguos con el sello del médico, donde este se promociona como especialista en medicina interna, algo que Fadul ahora niega haber firmado.

La periodista concluye que, ante las amenazas de demanda por parte de Fadul, su equipo está preparado para presentar en los tribunales toda la documentación recopilada durante la investigación.