Nueva Ley de Contrataciones Públicas entra en vigor

El presidente de la República, Luis Abinader, enfatizó que esta ley es de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones del Estado dominicano, sin excepción

La nueva ley de compras y contrataciones públicas en la República Dominicana, la cual entró en vigor con un reglamento de aplicación que establece penas de 2 a 10 años de prisión para funcionarios y empresarios que incumplan sus disposiciones.

El presidente de la República, Luis Abinader, enfatizó que esta ley es de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones del Estado dominicano, sin excepción