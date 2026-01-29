Más Contenido

    Nueva Ley de Contrataciones Públicas entra en vigor

    Noticias SIN
    Pocos minutos de lectura

    El presidente de la República, Luis Abinader, enfatizó que esta ley es de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones del Estado dominicano, sin excepción

    La nueva ley de compras y contrataciones públicas en la República Dominicana, la cual entró en vigor con un reglamento de aplicación que establece penas de 2 a 10 años de prisión para funcionarios y empresarios que incumplan sus disposiciones.

    El presidente de la República, Luis Abinader, enfatizó que esta ley es de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones del Estado dominicano, sin excepción

    El presidente de la República, Luis Abinader, enfatizó que esta ley es de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones del Estado dominicano, sin excepción

    La nueva ley de compras y contrataciones públicas en la República Dominicana, la cual entró en vigor con un reglamento de aplicación que establece penas de 2 a 10 años de prisión para funcionarios y empresarios que incumplan sus disposiciones.

    El presidente de la República, Luis Abinader, enfatizó que esta ley es de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones del Estado dominicano, sin excepción

    Noticias del momento

    Articulos relacionados

    Color Vision Canal 9 © Todos los derechos Reservados