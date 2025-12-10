No te pierdas «La querida del Centauro» todos los días a las 11:00pm.

Cuenta la historia de Yolanda, una reclusa que se convierte en amante del peligroso narcotraficante «El Centauro» para proteger a su hija Cristina, arriesgando todo para sacarla del infierno carcelario y ponerla a salvo, pero esta relación se convierte en una pesadilla cuando su hija queda expuesta a las peligrosas redes del narco, obligándola a colaborar con la ley, incluso como anzuelo, para salvarla y buscar venganza contra el hombre que le arrebató su libertad y amenazó a su familia, en una trama de acción, drama y suspenso sobre poder, amor y supervivencia en el mundo del narcotráfico mexicano.