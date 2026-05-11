“No ando fijándome en lo que hacen los demás”, Raphael

Raphael en el programa Énfasis con Iván Ruiz reflexiona sobre su vida artística, su longevidad en los escenarios y su visión personal sobre el mundo del entretenimiento.

Raphael sus 83 años, Raphael durante su entrevista en el programa Énfasis con Iván Ruiz destaca sentirse muy bien y atribuye su energía a los escenarios y a sus médicos.

El cantante Raphael le dice a Iván Ruiz que su profunda creencia en Dios, ha sido siempre y que es una persona creyente desde su entorno familiar.

Explica que la «PH» en Raphael fue una decisión que tomó a los 16 años, buscando un sello único que fuera fácil de leer en todos los idiomas.

Comparte anécdotas de su juventud, recordando cómo se escabullía en los teatros para ver espectáculos y cómo desde pequeño supo que el arte era su vocación, a pesar de la oposición inicial de su madre.

Raphael enfatiza que el artista «nace» y no se hace solo estudiando. Además, asegura que nunca se ha sentido obligado a grabar cosas que no deseaba, manteniendo siempre su autenticidad y libertad creativa gracias al respaldo de su público.