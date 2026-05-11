Ligia Pérez proponen modificar la ley de protección al menor

Ligia Pérez Peña, Presidenta Ejecutiva del CONANI habla de la necesidad de la actualización de la ley para adaptarse a la realidad actual.

Ligia Pérez Peña, Presidenta Ejecutiva del CONANI, y Dilia Leticia Jorge Mera, coordinadora del proceso de reforma de la Ley 136-03 sobre el Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en la República Dominicana hablan de una actualización de la ley para adaptarse a la realidad actual y la necesidad de resguardar la integridad de los menores del país.

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La ley sobre el Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en la República Dominicana está vigente desde el 2003. Aunque fue vanguardista en su momento, tras 23 años se han identificado vacíos legales que requieren una actualización para adaptarse a la realidad actual y a otros marcos jurídicos como la Constitución de 2010.

La reforma se basa en un diagnóstico de 3 meses que incluyó a más de 70 instituciones (sociedad civil, iglesias, academia) y, de forma inédita, la consulta directa a más de 900 niños, niñas y adolescentes.

Principales demandas de la niñez:

Los menores destacaron tres temas prioritarios: su derecho a ser escuchados, la necesidad de seguridad en internet frente al ciberacoso y la urgencia de mayor atención a la salud mental.

Modificaciones propuestas: Refuerzo del principio del interés superior del niño , convirtiéndolo en una norma de aplicación obligatoria para las autoridades. Creación de un proceso judicial familiar específico para evitar la inseguridad jurídica actual. Fortalecimiento de la coordinación entre las instituciones del Estado para mejorar la gobernanza del sistema de protección.



Actualmente, el equipo se encuentra socializando el primer borrador del proyecto. Se espera entregarlo al Poder Ejecutivo a finales de este mes para su posterior envío al Congreso, donde se realizarán vistas públicas para recibir las opiniones de la ciudadanía