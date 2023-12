Nikki-Haley-surge-en-las-encuestas-y-desafía-a-Trump-en-crucial-debate-republicano

Por Maholi Albuez

EE.UU.- En el contexto de la carrera por la nominación presidencial republicana, Nikki Haley ha emergido como una destacada contendiente, acortando distancias con Ron DeSantis en los sondeos y ubicándose como la principal competidora del expresidente Donald Trump. Este miércoles, en el cuarto debate de la primaria celebrado en la Universidad de Alabama, Haley se enfrenta a una prueba crucial junto a DeSantis, Chris Christie y Vivek Ramaswamy.

Aunque Trump ha optado nuevamente por no participar en el debate, su influencia persiste como el claro favorito en las primarias republicanas. La dinámica del debate podría centrarse en los enfrentamientos entre los candidatos secundarios, reflejando la estrategia de atacarse mutuamente en lugar de dirigirse directamente al expresidente, dada su considerable popularidad entre los votantes republicanos.

The pandemic is long over. It’s absurd to keep spending at those crazy levels. I will veto any budget that doesn’t take us back to pre-covid levels. pic.twitter.com/qQDkED0yGR