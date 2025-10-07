Nico Tellache vuelve a los Tigres del Licey como refuerzo

El lanzador zurdo Nico Tellache se une a los Tigres del Licey para la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana

Por Noticias SIN

SANTO DOMINGO.- El departamento de operaciones de los Tigres del Licey, anunció el regreso del lanzador zurdo Nico Tellache, como refuerzo para la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

Tellache es un zurdo abridor de 27 años que mide seis pies de estatura y pesa 205 libras, que estará en su tercera temporada en la liga dominicana.

«Estamos contratando a un lanzador que conoce la liga y está probado en ella, nos puede ayudar en diversos roles desde el montículo, según lo necesite nuestro dirigente, por lo que encaja perfectamente en la planificación de nuestra organización», dijo Audo Vicente, VP de operaciones y gerente general.

El nativo de Oregon tuvo récord de tres victorias y una derrota la temporada pasada con los Tigres en todas las etapas. El refuerzo norteamericano logró 47 ponches y concedió solo 11 boletos en 45 entradas registrando una proporción de 2.80 carreras por cada nueve entradas y 1.17 de WHIP.

El abridor zurdo cuenta con un arsenal de cuatro lanzamientos: cambio de velocidad (36%), recta de cuatros costuras (30%), slider (17%) y sinker (11%). Su cambio, que sostuvo una velocidad 81.7 millas por hora, fue uno de los lanzamientos más efectivos del torneo provocando un 43% de swing en blanco en la temporada invernal 2024-25.



Tellache es un producto neto del béisbol colegial de los Estados Unidos. Dio sus primeros pasos con la Universidad de Oregón hasta que en 2021 tuvo su primera participación profesional con los Ogden Raptors en la Pioneer League, un circuito independiente en Utah.

Entre 2022 y 2024 lanzó con los Caliente de Durango en la Liga Mexicana antes de dar el salto al sistema de circuitos minoritarios de Major League Baseball lanzando en Clase A Avanzada y Triple A con los Marineros de Seattle.



El refuerzo norteamericano estará disponible desde el primer día del torneo. Los Tigres del Licey comienzan su temporada en casa el próximo miércoles 15 de octubre, cuando reciban la visita de los Leones del Escogido a partir de las 7:30 de la noche.