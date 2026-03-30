Nathalie Peña-Comas cantará en Viena este Viernes Santo con obra de Bach

La soprano dominicana se presenta en la histórica Minoritenkirche con la “Pasión según San Juan”

Por Severo Rivera

Santo Domingo. El próximo viernes 3 de abril, con motivo de Viernes Santo, la soprano dominicana Nathalie Peña-Comas se presentará en la iglesia Minoritenkirche de Viena, donde interpretará la “Pasión según San Juan, BWV 245”, de Johann Sebastian Bach.

La presentación forma parte de un concierto de alto nivel que reunirá a la orquesta barroca “Les Orpheistes” y al Coro ALEA, bajo la dirección del maestro Martin Sieghart. En escena, la artista compartirá con reconocidos solistas europeos como Hermine Haselböck, Paul Schweinester, Klemens Sander y Günter Haumer.

Este compromiso artístico reafirma la presencia de Peña-Comas en escenarios de gran prestigio en Europa, particularmente en Austria, uno de los epicentros de la música clásica.

“Este concierto me emociona mucho ya que es la primera vez que interpreto esta obra, cuyas arias para soprano requieren de un virtuosismo vocal y a la vez de gran dramatismo y pureza; Bach conlleva un estilo interpretativo muy único”, afirmó Peña-Comas.

La cantante ha mantenido una agenda activa durante todo el año. Inició el 2026 con dos conciertos en España, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid y el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid, ambos con localidades agotadas.

En febrero, regresó a la Sala Dorada del Musikverein de Viena, donde ofreció un concierto dedicado a Los Enamorados, también a casa llena.

Más recientemente, en marzo, participó en una versión concierto de la ópera “Carmen” en Camarillo, California, interpretando el papel de Micaela.

Su trayectoria ha sido reconocida con el Premio Soberano 2026 como Artista Clásica Destacada en el Extranjero, consolidando su proyección internacional.

Actualmente, Peña-Comas trabaja en una nueva producción musical en Los Ángeles, mientras continúa posicionándose como una de las voces dominicanas más relevantes en la escena clásica global.