Mujeres que inspiran, homenaje a la fuerza, amor y resiliencia

Felicitaciones a todas las mujeres del hemisferio, en el Dia Internacional de la Mujer

Por DRA. CARMEN HERRERA

Cada ocho de marzo se celebra el Día Internacional de la mujer, en ese sentido reconocemos el legado de mujeres que construyeron historias, por sus aportes, su entrega, valentía y dedicación, tales como las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, de igual manera María Trinidad Sánchez, víctima del primer crimen político en la historia dominicana, quien junto a Concepción Bona confeccionaron la primera bandera dominicana, también cabe destacar a Ana Teresa Paradas Sánchez, quien fuera la primera abogada dominicana, maestra y feminista.

Si bien a nivel internacional y en nuestra amada República Dominicana estamos avanzando en el desarrollo de la mujer ante su elevada preparación académica, aun nos quedan grandes retos y desafíos específicamente desde el tema de la igualdad en derechos en la perspectiva de género, y el compromiso que tiene el país sobre la transversalización de género en las políticas públicas.

En ese sentido enfocamos la mirada en esas valiosas mujeres que formaron parte del Movimiento 14 de junio, si bien aún tenemos desigualdades y desventajas en varios temas, como la participación de la mujer en la política partidista y en los puestos gerenciales y ministeriales del país, cabe destacar que tenemos libertad de expresión y apertura a la educación desde nivel básico, técnico, grado y hasta doctorados y un gobierno haciendo esfuerzos por disminuir la brecha de la desigualdad.

La mujer dominicana ha ocupado un papel preponderante en la historia, nos han unido las luchas e iniciativas que tienen como finalidad la libertad y dignidad humana, junto a la emancipación social y económica.

Nos sentimos comprometida con las acciones ejemplarizadas de mujeres extraordinarias que cada día se atreven a lazar su proyecto, innovando y apoyándose en las políticas publicas tendentes a esa apertura internacional que cada nación debe fortalecer y disponer en beneficio de mujeres y hombre, valorando capacidades de igual a igual.

Lo que no debemos olvidar

¿Cómo nace el Día Internacional de la Mujer?

El primer Día Nacional de la Mujer se celebró en los Estados Unidos el 28 de febrero de 1909, cuando se convocó la huelga de los trabajadores textiles y mujeres del Partido Socialista de los Estados Unidos, pero también habían protestado contra las condiciones laborales en Nueva York en 1908. Del mismo modo, en 1917, las mujeres en Rusia deciden protestar de nuevo, y luchar por «Pan y Paz» en el último domingo de febrero, el cual, de acuerdo con el calendario gregoriano, cayó un 8 de marzo, llevando a la adopción del voto femenino en Rusia.

De igual manera, le invito a recordar un día como el 8 de marzo en el año 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras celebradas en Copenhague (Dinamarca) más de 100 mujeres aprobaron declarar este día como Día Internacional de la Mujer en virtud de diferentes eventos suscitados de la desigualdad social, como fue el escenario del 5 de marzo de 1908 en Nueva York, cuando 129 trabajadoras fueron asesinadas por un empleador, producto de una huelga en la que reclamaban derechos fundamentales del trabajo.

A partir de estos años, el Día Internacional de la Mujer tomó una nueva dimensión global para las mujeres en los países desarrollados y en desarrollo. El creciente movimiento internacional para las mujeres está ayudando a que la conmemoración sea un elemento unificador, fortaleciendo el apoyo a los derechos de las mujeres y su participación en los ámbitos político, social, cultural y económico.

La celebración del Día Internacional de la Mujer se ha convertido en una lucha por la igualdad en la sociedad, donde miles de mujeres del hemisferio demandan la igualdad. Isabel Allende, la escritora, en una de sus motivadoras e inclusivas conferencias se preguntaba, ¿Qué quieren las mujeres? Y yo diría que las mujeres queremos paz, ser valoradas, escuchadas, integración familiar, valoración de las familias, que nuestros hijos y esposos puedan desarrollarse. Las mujeres necesitamos estar conectadas, juntas somos fuertes, solas somos vulnerables, necesitamos que nuestros proyectos funcionen, y mucha más apertura gubernamental, que la simpatía por el color del partido político no sea el obstáculo, que solo primen las competencias.

Es importe valorar, que todas las personas nacemos libres e iguales ante la Ley, por tanto, debemos recibir la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas, gozando de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión opinión política o filosófica, condición social o personal, así lo precisa el artículo treinta y nueve de la constitución dominicana. ¡HAGÁMOSLO REALIDAD!

Debemos extender la mirada hacia una crianza dirigida a la educación integral donde los niños y niñas deben colaborar en todas las actividades del hogar, donde prevalezca la igualdad y el respeto mutuo entre todos los miembros de las familias.

Hoy nos solidarizamos con millones de personas alrededor del mundo, las cuales están siendo víctimas de algún tipo de violencia, como violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia económica, violencia sexual y emocional, en ese sentido saludamos la iniciativa de justicia inclusiva que se fortalece a nivel internacional, en el cual se busca que las partes envueltas en un proceso judicial reciban información en un lenguaje inclusiva y técnicamente entendible.

Apreciamos el esfuerzo que desde nuestra Procuraduría General de la República y desde los Tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes se está haciendo para dar respuesta a los conflictos de las familias, pero en ese sentido se impone la agilización de procesos en los casos de guarda, custodia, régimen de visitas y permisos de viajes para menores de edad, ya que algunas fiscalías y tribunales del país se están otorgando respuestas de manera tardía, lo que constituye deterioro y separación de las familias.

Demandamos de las autoridades la creación de mayores políticas públicas que le permitan a la mujer de escasos recursos económicos insertarse más aún en el mercado laboral.

Invitamos a las mujeres a aferrarse a Dios, tener pasión, dedicación y compromiso en cada uno de los proyectos que emprendas, enfocándose en hacer que las cosas sucedan, y equivocarse no es el problema, el problema será levantarte, sino lo haces en el tiempo oportuno.

Conminamos a nuestras mujeres a empoderarse cada día más en cada uno de los temas en los procesos de desarrollo de la vida nacional tanto en el ámbito público, como privado.

Finalmente saludamos la apertura gubernamental en la creación de nuevas casas de acogidas en el país, en las cuales se albergan las víctimas de violencia intrafamiliar y demás miembros de sus familias en peligro y estado vulnerable.

DIOS BENDIGA LAS FAMILIAS, FELIZ DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.