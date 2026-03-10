Mujer muere y cinco heridos en tiroteo en Santo Domingo Norte

Varios individuos llegaron en un vehículo a un establecimiento llamado ‘Dream la casa VIP’, entraron y dispararon ráfagas contra los clientes.

Un tiroteo ocurrido la madrugada del lunes en un centro de diversión en el sector La Vieja Barquita de Sabana Perdida falleció una mujer de 28 años y otras cinco personas resultaron heridas.

La fallecida fue identificada como Carmen Félix Franco. Los heridos incluyen a cuatro hombres y una mujer de 58 años, Laura Zurú Zuriel.

Dirigentes comunitarios denuncian que viven en constante zozobra debido al alto volumen de música y desorden en los centros de diversión hasta altas horas de la madrugada, comparando la zona con la famosa calle ’42’.