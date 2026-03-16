Mujer agrede Agente de DIGESETT con bisturí en Aeropuerto del Cibao

Otro miembro de la DIGESETT (un gruero) también resultó herido en el altercado

Un violento incidente ocurrió en el Aeropuerto Internacional del Cibao el pasado sábado 14 de marzo de 2026, donde una mujer agredió con un bisturí a un agente de la DIGESETT.

La mujer, que acudió a la terminal para recoger a un familiar, estacionó su vehículo en un área restringida. El altercado se produjo cuando el agente intentó colocar un cepo (candado) en una de las ruedas del automóvil.

Molesta por la medida, la ciudadana atacó al oficial provocándole una herida en el rostro con el arma blanca.

El agente tuvo que ser intervenido por un especialista maxilofacial debido a la gravedad de su herida. Otro miembro de la DIGESETT (un gruero) también resultó herido en el altercado.

La mujer fue detenida y, según reportes recientes del 16 de marzo de 2026, pidió disculpas públicas por el hecho. Sin embargo, las autoridades de la DIGESETT indicaron que podría enfrentar hasta 30 años de prisión por la agresión.