Ministros Kelvin Cruz e Ito Bisonó inspeccionan avances de obras para Juegos Centroamericanos

Estas obras forman parte de los preparativos oficiales para la organización del evento deportivo regional.

Por Noticias SIN

Santo Domingo.– Los ministros de Deportes, Kelvin Cruz, y de la Vivienda y Edificaciones, Víctor (Ito) Bisonó, inspeccionaron los avances en la construcción de varias instalaciones deportivas que albergarán los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Fue notable el avance presentado por la piscina olímpica, donde este lunes se realizó una prueba de conservación del agua y se confirmó su entrega para finales del presente mes.

Reacciones y compromisos de las autoridades

Cruz y Bisonó también visitaron el Pabellón de Combate, el Palacio del Voleibol y el área de boxeo. En cada instalación sostuvieron conversaciones con contratistas y con presidentes de federaciones, entre ellos Radhamés Tavares, de Natación, y Rubén García, de Boxeo.

«Hemos entrado en la recta final y estaremos aquí frecuentemente, viendo las realidades de primera mano y organizando soluciones. El deseo del presidente Luis Abinader es que estemos encima del tema, que es una prioridad», explicó Cruz.

De su lado, Bisonó valoró los avances observados en las instalaciones. «Nos estamos acercando a las federaciones para que podamos cumplir, como dominicanos, con este reto y que estas instalaciones queden listas para seguir siendo un pulmón deportivo», expresó.

Los ministros estuvieron acompañados por José P. Monegro, presidente del Comité Organizador de los Juegos; Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano, y viceministros de ambas carteras.

Los 25 Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto.