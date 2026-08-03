Ministro Joel Santos pide ahorrar energía ante ola de calor

Ante el intenso calor y la alta demanda eléctrica prevista para agosto, el ministro hace un llamado urgente a la ciudadanía a ahorrar energía

Ante las altas temperaturas que continúan afectando al territorio nacional y las proyecciones técnicas que apuntan a un récord en la demanda de electricidad durante este mes de agosto, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, ha hecho un llamado enfático y directo a toda la ciudadanía para fomentar el uso racional y eficiente de la energía eléctrica.

El funcionario advirtió que el consumo de los hogares y comercios experimenta incrementos significativos debido al uso intensivo de aires acondicionados y abanicos, lo que presiona fuertemente al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Medidas sencillas para un gran impacto

Durante su alocución, el ministro subrayó que el sistema energético del país cuenta con la capacidad de generación necesaria, pero que el esfuerzo conjunto de la población es clave para mantener la estabilidad del servicio y evitar sobrecargas en las redes de distribución locales.

Entre las principales recomendaciones emitidas por las autoridades para optimizar el consumo figuran:

Uso consciente del aire acondicionado: Ajustar el termostato a una temperatura moderada y constante de 23°C o 24°C , evitando enfriar los espacios de manera excesiva.

Ajustar el termostato a una temperatura moderada y constante de , evitando enfriar los espacios de manera excesiva. Aprovechamiento de la luz natural: Mantener cortinas y persianas abiertas en habitaciones donde no se requiera iluminación artificial durante las horas del día.

Mantener cortinas y persianas abiertas en habitaciones donde no se requiera iluminación artificial durante las horas del día. Desconectar equipos en stand-by: Apagar y desenchufar televisores, microondas, computadoras y cargadores que no se estén utilizando activamente, ya que siguen consumiendo energía silenciosamente.

Apagar y desenchufar televisores, microondas, computadoras y cargadores que no se estén utilizando activamente, ya que siguen consumiendo energía silenciosamente. Sustitución y mantenimiento: Limpiar periódicamente los filtros de los aires acondicionados para garantizar su eficiencia y migrar progresivamente hacia bombillas de bajo consumo o tecnología LED.

Un compromiso compartido

El ministro Joel Santos enfatizó que el ahorro de energía no solo representa un alivio económico en la factura eléctrica de los hogares y las empresas, sino que constituye una responsabilidad ambiental y un acto de solidaridad colectiva.

Las autoridades reiteraron que se mantendrán vigilantes del comportamiento de la demanda durante estas semanas críticas de verano, garantizando la respuesta oportuna ante cualquier eventualidad en el servicio eléctrico nacional.