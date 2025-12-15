Con la apertura de estos tramos, Collado cumplió su promesa de no mantener calles en obras durante el mes de diciembre, garantizando que los comercios y residentes puedan disfrutar plenamente de las festividades navideñas.

El ministro de Turismo, David Collado, dejó inaugurados los tramos de las calles 19 de Marzo y Hostos en la Ciudad Colonial, como parte del programa de rehabilitación de vías que se ejecuta en el centro histórico. En el mismo acto, presentó las obras de estabilización del histórico Monasterio de San Francisco, considerado uno de los monumentos más emblemáticos de la capital.

Con la apertura de estos tramos, Collado cumplió su promesa de no mantener calles en obras durante el mes de diciembre, garantizando que los comercios y residentes puedan disfrutar plenamente de las festividades navideñas.

“Hoy estamos aquí dejando abierto al tránsito de estas importantes vías y presentando la obra de estabilización del Monasterio San Francisco, algo verdaderamente importante para preservar nuestra historia”, expresó el ministro.

Las intervenciones forman parte del Programa de Revitalización de la Ciudad Colonial, que busca impulsar el turismo cultural y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El proyecto incluye la colocación de nuevo pavimento, aceras con plataforma única para mayor seguridad peatonal, señalizaciones podotáctiles para personas con visión reducida, rehabilitación de redes de agua potable y drenaje, así como el soterrado de cables eléctricos y de telecomunicaciones.

En cuanto al Monasterio de San Francisco, las obras de protección y estabilización fueron diseñadas para preservar la integridad arquitectónica y reforzar la resistencia de este conjunto monumental, considerado el primer monasterio del Nuevo Mundo.

La representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Nathalie Alvarado, destacó que ya se han rehabilitado alrededor de 3,400 metros de calles y que el próximo año se alcanzará más de 4,600 metros, resaltando que estas obras “están cambiando la vida cotidiana de los habitantes de la Ciudad Colonial”.

La Ciudad Colonial se fortalece como destino cultural y turístico de referencia en el Caribe.