Ministerio de Turismo inaugura moderno estacionamiento en Bayahíbe

El ministro de Turismo, David Collado, encabezó la inauguración de un amplio estacionamiento vehicular en la playa de Bayahíbe, provincia La Altagracia. La obra, levantada sobre una superficie de 26,000 metros cuadrados, busca poner fin al congestionamiento que por años afectó el entorno turístico y garantizar un flujo ordenado de visitantes hacia los puertos de embarque que conectan con la isla Saona y otras atracciones de la zona.

Con una inversión de RD$213.4 millones, el proyecto fue posible gracias a la donación de terrenos por parte de Central Romana Corporation. El estacionamiento cuenta con espacios para 58 autobuses, 157 vehículos ligeros y 58 motocicletas, lo que suma más de 270 unidades en total.

Además del parqueo, la intervención incluyó la construcción de 2,364 metros cuadrados de aceras, drenaje pluvial, adoquinado de la calle Norte, señalización vertical y horizontal, señalética informativa, bolardos, zafacones, bancos, senderos y un puente peatonal. También se levantaron un módulo de baños, casetas de seguridad para la Policía Turística (Politur), iluminación, paisajismo y equipamiento urbano.

El paisajismo incorporó especies nativas como gri-grí, mara, almácigo y roblillo, reforzando el compromiso del Ministerio con un desarrollo sostenible y respetuoso del medio ambiente.

Durante el acto, Collado destacó que la obra responde a un viejo reclamo de la comunidad y constituye un paso decisivo para ordenar el espacio público y fortalecer la infraestructura turística de Bayahíbe. “Hoy estamos aquí cumpliendo nuestra promesa y atendiendo un reclamo que pondrá fin al caos existente, garantizando la seguridad vial y peatonal en toda esta área visitada por turistas extranjeros y nacionales”, expresó.

La inauguración contó con la presencia de autoridades locales y provinciales, así como empresarios del sector turístico, quienes resaltaron el impacto positivo que tendrá la obra en la experiencia de los visitantes y en la dinamización de la economía local.

Con esta obra, Bayahíbe refuerza su posición como uno de los destinos más atractivos del Caribe, ofreciendo a turistas y residentes un espacio seguro, ordenado y sostenible.