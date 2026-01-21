Miles de feligreses se congregan en la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey para celebrar el Día de la Altagracia, patrona del pueblo dominicano

Cientos de peregrinos llegaron a la basílica desde anoche, algunos con vestimentas alegóricas a su fe. Se observa un ambiente de religiosidad y recogimiento.

Emisedano comparte cómo peregrina cada 20 de enero a la basílica tras recibir un milagro relacionado con la enfermedad de su hija. Máximo Valdés camina desde San Rafael del Yuma para cumplir una promesa hecha a la Virgen.

Se espera la asistencia del presidente Luis Abinader junto a otras autoridades el miércoles.