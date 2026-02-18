Miércoles de Ceniza en Santo Domingo: Guía de templos y qué hacer en el inicio de la Cuaresma

Si estás en la capital y deseas participar de la imposición de la ceniza o simplemente realizar un recorrido espiritual, aquí te decimos qué templos no puedes dejar de visitar.

La República Dominicana se une a la celebración mundial del Miércoles de Ceniza, marcando el inicio de los 40 días de preparación para la Semana Santa. En Santo Domingo, la Ciudad Colonial se convierte en el epicentro de esta tradición, donde la fe se mezcla con la impresionante arquitectura colonial.

Templos emblemáticos para visitar en la Ciudad Colonial

La zona histórica ofrece una atmósfera única para este día de reflexión. Estos son los puntos clave:

Catedral Primada de América: Como el templo más importante del país, ofrece varias misas durante el día (generalmente a las 8:00 a.m., 12:00 p.m. y 6:00 p.m.). Es el lugar ideal para vivir la solemnidad de la fecha bajo sus bóvedas góticas. Iglesia del Convento de los Dominicos: Hogar de la primera universidad de América. Su arquitectura es un recordatorio de la historia de la evangelización en el nuevo mundo y suele ser un refugio de paz y silencio en medio de la ciudad. Iglesia de Nuestra Señora de la Altagracia: Ubicada junto a las ruinas del Hospital San Nicolás de Bari, es un punto de gran devoción popular donde los capitaleños acuden masivamente a recibir la ceniza. Iglesia de las Mercedes: Patrona del pueblo dominicano. Este templo es icónico por su historia y su amplia capacidad para recibir a los fieles que buscan un momento de oración.

Un día para pausar y reconectar

Visitar Santo Domingo un Miércoles de Ceniza es una experiencia que trasciende lo religioso. Es una oportunidad para bajar el ritmo, desconectarse del ajetreo diario y conectar con la historia y la espiritualidad que emanan de las piedras de la Ciudad Colonial.

Ya sea que asistas por devoción o por curiosidad cultural, el mensaje de este día —recordar la humildad y la renovación— resuena con fuerza en los templos centenarios de nuestra capital.

Santo Domingo no solo ofrece sol y playa; hoy nos ofrece un espacio para el silencio y el reencuentro con lo esencial. ¡Buen inicio de Cuaresma!