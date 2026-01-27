Michael De La Cruz: «Siempre estoy jugando agresivo»

Santiago agregó que Matt Foster será el cerrador de los melenudos en lo que resta de Serie Final, cuyo quinto juego será este martes en el estadio Quisqueya Juan Marichal a las 7:15 de la noche.

Por Noticias SIN

La Romana.– Michael De La Cruz dio un batazo importante en el noveno episodio para poner al frente a los Leones del Escogido, una ventaja que no se preservó.

Sin embargo, en el décimo primero anotó la carrera que le dio la victoria a los escarlatas que se colocaron a un triunfo del bicampeonato y su corona 18.

Para el receptor de los campeones nacionales y del Caribe, la situación en la que se encuentran los capitaleños es producto de la armonía que se vive en el conjunto, pero en lo particular atribuye su éxito al juego agresivo.

«Siempre estoy jugando agresivo. Cuando veo la bola en el suelo trato de alcanzar una base extra. Yo salgo a trabajar, a dar lo mejor de mí en el terreno y gracias a Dios pude conectar ese hit», precisó la máscara escarlata en rueda de prensa luego de concluido el partido.

Los escarlatas tomaron el comando del juego por primera vez en el segundo capítulo con un cuadrangular con uno a bordo por parte de Alcides Escobar al prado izquierdo frente a Aaron Leasher.

«Salí a tratar de conectar la pelota bien. El coach de bateo me dijo que el pitcher hacía muchos lanzamientos quebrados. En 3-1 me tiró el cambió y lo dejé pasar, pero en 3-2 lo repitió un poco más alto y pude conectar la pelota bien para que se fuera», relató Escobar.

Preparación y estrategia de Ramón Santiago para el juego decisivo

El dirigente escogidista, Ramón Santiago, enfatizó en que el conjunto rojo de la capital saldrá al quinto partido con la misma energía con la que salió este lunes al terreno de juego para así obtener el triunfo que resta para ser campeones.

«Mis peloteros son unos guerreros. La clave es mantener el enfoque, la misma preparación y el mismo plan. No podemos confiarnos, hay ir mañana con la misma energía que vinimos hoy», declaró.

Explicó que en el encuentro se utilizó casi todo el bullpen, pero que la mayoría de los pitchers estarán disponibles para el quinto juego.