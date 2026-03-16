Mia Cargo: De los tribunales a la expansión con apoyo estatal

Se cuestiona la coherencia del estado al avalar institucionalmente a una empresa que ha litigado contra el país y presenta irregularidades contractuales

Nuria Piera profundiza en el caso de la empresa Mia Cargo y su relación con instituciones del estado dominicano.

Se destaca cómo la empresa firmó un contrato cuestionable con el IMPOSDOM sin licitación y con antecedentes de corrupción por parte de su dueño, Diego Aníbal Bestillero, en Argentina.

A pesar de que el contrato fue suspendido, el director del IMPOSDOM destituido, y una demanda de Mia Cargo rechazada en Florida, la empresa continúa operando. El reportaje señala la preocupación por la reciente participación de altos funcionarios públicos en la inauguración de un centro logístico de Mia Cargo, incluyendo al director de Aduanas, Nelson Arroyo.

Se cuestiona la coherencia del estado al avalar institucionalmente a una empresa que ha litigado contra el país y presenta irregularidades contractuales.