«Memoria o Interés» | Panorama Semanal

Debate sobre la memoria colectiva en la política dominicana y la brevedad del tiempo en la sociedad moderna. Se analiza cómo los cambios en el poder a lo largo de la historia reciente de la República Dominicana, desde Joaquín Balaguer hasta Luis Abinader, muestran una tendencia a olvidar el pasado político o a retornar a figuras anteriormente rechazadas.

Se cuestiona si la sociedad dominicana pierde la memoria o si hay otros factores que influyen en el retorno de figuras políticas pasadas. Se menciona la capacidad de Danilo Medina de recuperar su posición, a pesar de controversias previas.

Se discute cómo la rapidez con la que se consume la vida y los eventos se refleja en la política, donde los mandatos son cada vez más cortos. Se cita a Simon Bauman y la «esclavitud del hombre por el tiempo», así como la «insoportable brevedad del ser» de Milán Kundera, y la idea de que «el tiempo no existe» para Heidegger.

Los panelistas debaten si el fracaso en la lucha contra la corrupción por parte del gobierno actual ha legitimizado a Danilo Medina y su partido. Se discute sobre la percepción de que la corrupción ha equiparado a los gobiernos anteriores con el actual, a pesar de las promesas de «no impunidad».