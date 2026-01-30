Su trayectoria en la música cristiana desde 2016, proveniente de una familia religiosa y de un ambiente musical.

La cantante y compositora cristiana Matty Martínez, quien se hizo viral por su interpretación de la canción «A sus pies». Su versión fue tan destacada que, para muchos, superó el reto de una interpretación generada por inteligencia artificial (IA) de la misma canción.

Matty explica que subió el video como un cover más, sin esperar la gran repercusión que tuvo. La gente la animó a grabar la canción de Jesús Adrián, lo cual hizo y ahora está disponible en plataformas digitales.

Cómo se dio el reto con la IA, destacando que su intención no era superarla, sino utilizar la tecnología para potenciar su arte.

Su trayectoria en la música cristiana desde 2016, proveniente de una familia religiosa y de un ambiente musical.