    Martha Candela: “Siempre me ha gustado el arte y la pintura”

    Martha Candela enfatiza que no se puede engañar a Dios, y que aquellos que fingen su fe eventualmente serán expuestos. Se discute la importancia de la autenticidad y de un amor sin fingimiento

    Martha Candela en el programa «Énfasis con Iván Ruiz» centra la conversación en la fe, la autenticidad y cómo Dios transforma vidas.

    Iván Ruiz y Martha Candela expresan su preocupación por la descomposición social, especialmente en relación con los crímenes y abusos, y cómo estos temas son cubiertos en el programa «Show del Mediodía».

