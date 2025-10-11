Marileidy Paulino triunfa en Nueva York y cierra con éxito la temporada 2025

La velocista dominicana Marileidy Paulino culminó la temporada 2025 con un triunfo en los 400 metros planos en la reunión ATHLOS NYC, destacando su constante desempeño durante el año.

Por Noticias SIN

Paulino brilla y cierra 2025 con victoria en Nueva York

New York.– La destacada atleta dominicana Marileidy Paulino puso el broche de oro a su temporada 2025 con una importante victoria en la reunión atlética ATHLOS NYC, celebrada en el Icahn Stadium, cerca de Manhattan, Nueva York.

La peraviense se impuso en la prueba de los 400 metros planos con un tiempo de 50.07 segundos, en un evento exclusivo para mujeres, consolidando así una temporada más de alto rendimiento.

Paulino cruzó la meta por delante de la bareiní Salwa Eid Naser, quien llegó con 50.94 segundos, y la noruega Henriette Jaeger, tercera con 51.24.

Durante la carrera, Paulino se mantuvo en la mitad del pelotón, pero supo administrar su energía para sacar ventaja en los últimos 100 metros, demostrando su madurez competitiva y control de ritmo.

A pesar de que este tiempo fue el más lento de la temporada para la atleta dominicana, refleja el desgaste de un año lleno de competencias de alto nivel. Paulino cerró un ciclo donde logró medallas importantes, entre ellas la plata en el Campeonato Mundial y una sólida actuación en la Liga Diamante.

La temporada 2025 fue un año más de consolidación para Paulino, reafirmando su posición como una de las mejores velocistas del mundo en la distancia de 400 metros planos.



Durante el año, la atleta dominicana obtuvo múltiples victorias en paradas de la Liga Diamante en ciudades como Doha, París y Roma, destacándose por sus tiempos consistentemente por debajo de los 50 segundos.

Su mejor marca del año fue 47.98 segundos, que le valió la medalla de plata en el Campeonato Mundial, registrando una de las tres mejores marcas históricas en esta prueba. Su trayectoria meteórica comenzó en su natal Nizao, Peravia, donde desde joven mostró talento y dedicación en competencias nacionales.

La proyección internacional de Marileidy Paulino se consolidó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuando se convirtió en la primera mujer dominicana en ganar dos medallas olímpicas en una misma edición, una en los 400 metros planos y otra en el relevo mixto 4×400.

Desde entonces, Paulino no ha dejado de crecer, coronándose campeona mundial en 2023 y ganadora de la Liga Diamante en 2022. Su desempeño en 2025 refleja la combinación perfecta entre experiencia, técnica y mentalidad ganadora que la mantiene como referente del atletismo dominicano y mundial.