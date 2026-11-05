Marianne Cruz, visita el programa El Show del Mediodía para anunciar la 4ta temporada de su producción audiovisual, «Dominicanos a Simple Vista»

Marianne Cruz, visita el programa El Show del Mediodía para anunciar el estreno de la 4ta temporada de su producción audiovisual, «Dominicanos a Simple Vista»

La serie documental explora historias de superación de más de 35 dominicanos que residen en ciudades de la Florida como Miami, Orlando y Tampa.

El programa no solo resalta a figuras destacadas, sino también a héroes anónimos que han emprendido en diversos sectores como el transporte, la construcción, la salud y la tecnología.

Se destacan casos inspiradores, como una pareja que logró distribuir sus pasteles en hoja a nivel estatal y profesionales exitosos en el mundo digital.

Inspiración: Marianne Cruz explica que esta iniciativa nació de su interés por documentar el ingenio y la capacidad de trabajo de la comunidad dominicana en el exterior, algo que le marcó profundamente durante sus años como periodista en Nueva York.

La nueva temporada se transmite por Color Visión a las 9:00 p.m., ofreciendo un recorrido por las vidas de compatriotas que han encontrado en Florida un destino ideal para desarrollar sus proyectos personales y profesionales.