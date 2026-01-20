Manny Cruz y El Blachy unen dos mundos en “Pa’ Perderte”

Se trata de un merengue típico que ya está disponible en todas las plataformas digitales



SANTO DOMINGO.- Los artistas Manny Cruz y El Blachy unen dos mundos y llevan su pasión por el merengue a un nuevo nivel, con el típico “Pa’ Perderte”, una colaboración con letras de ambos intérpretes junto a Freddy Vargas, Alex Linares y Daniel Santacruz.





Bajo la producción musical de Edwin García, “Pa’ Perderte” cuenta con un audiovisual dirigido por Freddy Vargas el cual fue filmado entre Santiago y Santo Domingo.

“Confirmando que los tiempos de Dios son perfectos, El Blachy y yo nos conocemos desde el 2007 cuando él estaba con la Orquesta de Wilfrido Vargas y yo estaba en Rikarena, y cuando me llegó esta canción, supe que era la correcta para grabar junto a mi hermano querido. Hoy, con mucha alegría, les presentamos esta canción que desde ya es muy especial para los dos. Esperamos que Pa’ Perderte sea del agrado de todos porque la hicimos con mucho cariño”, manifestó el cantautor intérprete de “Santo Domingo” y Sabes enamorarme”.

La canción cuenta sobre el momento en que dejas de luchar por alguien que nunca luchó por ti, y te das cuenta de que fuiste el único que amó de verdad.



Asimismo, El Blachy agregó que “Para mí esta colaboración con Manny Cruz es un regalo. Es un artista completo, con una energía bonita y una voz que conecta de verdad. Cuando escuché ‘Pa’ Perderte’, sentí que tenía una emoción especial y que juntos podíamos darle una magia distinta. Me siento agradecido y feliz de compartir este tema con alguien a quien respeto y admiro. Esperamos que el público la haga suya, porque está hecha desde el corazón”.



“Pa’ perderte” está disponible en todas las plataformas digitales.