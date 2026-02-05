Manny Cruz, el merenguero que conquistó a la FIFA y a artistas de primer nivel

Manny Cruz pasó del taller mecánico a firmar canciones para estrellas globales y la FIFA; hoy celebra que su merengue llegue a estadios y ceremonias internacionales, y dice que el reconocimiento de figuras mayores cambia la mirada sobre su trabajo.

Manny Cruz comenzó su vida laboral en un taller vendiendo repuestos antes de consolidarse como compositor y cantante dentro del merengue y la música latina. A lo largo de su carrera ha escrito para artistas de primer nivel y participado en proyectos institucionales: es coautor de temas que llegaron a figuras como Shakira y colaboró en la canción oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2024, titulada “En la Isla”, lanzada el 25 de septiembre de 2024.

Manny resume el efecto del reconocimiento en una frase: “Cuando te reconoce alguien más grande, el mundo te ve con otros ojos”. Para él, la validación de figuras y organizaciones globales no solo abre puertas comerciales, sino que transforma la percepción pública sobre su trabajo y el merengue como género.

Merengue en la era global

Cruz defiende al merengue como un género con vigencia y capacidad de adaptación: en los últimos años artistas de otros estilos han incorporado ritmos tropicales, lo que, según él, demuestra la fuerza del baile y la conexión emocional que genera.

Datos clave y reconocimientos

Canción oficial FIFA Sub-17: En la Isla (lanzamiento 25/09/2024 ), coescrita con Daniel Santacruz y Elizabeth Mena ; producción de Antonio González .

En la Isla (lanzamiento ), coescrita con y ; producción de . Premios y nominaciones: cuenta con 6 nominaciones al Grammy Latino, un premio Billboard, y múltiples reconocimientos en la región.

La trayectoria de Manny Cruz es la de un artista que convirtió oficio en oficio artístico: del repuesto al estudio, del barrio a la FIFA y a colaboraciones con estrellas globales. Su historia subraya una idea simple pero potente: el talento combinado con oportunidades de visibilidad puede reescribir la carrera de cualquier creador.