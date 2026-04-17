Lukian y su hija Freya puro arte en el FreeStyle

Luciano Mondino (Luquián), un artista urbano argentino radicado en España, junto a su pequeña hija Freya se han vuelto virales en redes sociales gracias a su talento compartido para el freestyle y la improvisación.

Luquián explica que Freya ha estado inmersa en la música desde que nació, acompañándolo en estudios y presentaciones. Su primera improvisación completa fue a los 3 años dedicada a su gata Tita.

Relatan la anécdota de cuando Freya, con apenas unos años, se unió espontáneamente a una ronda de improvisación en la calle donde su padre estaba participando, sorprendiendo a todos por su capacidad de rima.

Durante el programa, padre e hija realizan varios ejercicios de freestyle improvisando sobre su participación en la televisión dominicana y el mensaje positivo del hip hop.

Luquián comenta que, aunque lo más importante es que Freya se divierta, él busca guiarla profesionalmente. Menciona que Freya incluso tiene una colaboración en su próximo mixtape de rap clásico.

El segmento concluye con un mensaje de admiración mutua y buenos deseos para la familia, destacando la humildad y la pasión por el arte que ambos transmiten.