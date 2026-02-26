Los Therian no son bienvenidos en Higüey

Los panelistas del programa discuten si los Therians son un movimiento o una forma de entretenimiento

El movimiento Therian surgió de una conversación entre un anglosajón y un estadounidense que expresaron el deseo de ser animales. Desde entonces, se ha extendido globalmente, aunque se discute si es un movimiento o una forma de entretenimiento.

Julio Clemente, menciona que este comportamiento podría ser una manifestación de la «zoologización» en el lenguaje dominicano, donde a las personas se les atribuyen características de animales, como llamar «gato» a un ladrón o «león» a alguien que pelea.