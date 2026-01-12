Los Gigantes quedan oficialmente eliminados del Round Robin

La temporada de los Gigantes estuvo marcada por altibajos en su rotación de abridores y una ofensiva que, aunque potente en el papel, no respondió con consistencia durante la etapa semifinal.

Por Noticias SIN

REDACCIÓN.– Lo que comenzó como una noche de esperanza en el Estadio Julián Javier terminó en una dolorosa despedida. Con una derrota de 9-3 ante las Águilas Cibaeñas, los Gigantes del Cibao quedaron oficialmente eliminados de la temporada 2025-2026, convirtiéndose en el primer equipo en despedirse de la lucha por el título en este Round Robin.

El encuentro fue dominado por la ofensiva aguilucha, que aprovechó cada titubeo del pitcheo local. El derecho cubano Odrisamer Despaigne, con menos de un día en suelo dominicano, debutó lanzando 5.2 entradas de apenas cuatro imparables y dos carreras.

Aunque los Gigantes intentaron reaccionar con cuadrangulares solitarios de Diego Hernández (3er inning) y Ricardo Céspedes (8vo inning), no lograron descifrar el pitcheo amarillo en los momentos apremiantes, dejando corredores en base que terminaron costando la temporada.

Con este resultado, el conjunto francomacorisano sella su eliminación oficial. Incluso si lograran una racha de victorias en los partidos restantes del calendario, que deberán jugar, la distancia frente al segundo lugar de la tabla de posiciones se ha vuelto insalvable.

Crónica de una eliminación

En medio de su mala racha, la franquicia anunció la salida del dirigente José Leger y colocaron a Jefry Sierra en su lugar, con la esperanza de generar un cambio inmediato en el desempeño del equipo.

La derrota de ayer fue el «clavo en el ataúd» para un equipo que buscaba regresar a la cima del béisbol invernal dominicano.