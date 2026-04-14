Avisos y alertas meteorológicas vigentes

Oleaje anormal en la costa atlántica

Fuente oficial INDOMET

Durante la mañana, se espera que continúe lloviendo en Puerto Plata, Monte Cristi, Espaillat, Hermanas Mirabal, Duarte, Santiago, María Trinidad Sánchez y Samaná. En la tarde, prevemos que estas precipitaciones disminuyan paulatinamente. Sin embargo, aunque habrá menor humedad, el calentamiento diurno y la incidencia de la vaguada en varios niveles de la troposfera generarán incrementos nubosos con aguaceros que serán más locales, entre moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en especial cerca de la zona costera de Santo Domingo, así como Sánchez Ramírez, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Azua, Peravia, San Juan, Santiago sur, La Vega y las sierras del suroeste, hasta las primeras horas nocturnas. En zonas montañosas son posibles algunas granizadas aisladas y ráfagas de viento muy fuertes localmente.

El Centro Nacional de Pronósticos del INDOMET mantiene los niveles de AVISO y ALERTA meteorológica ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos, cañadas, ráfagas de viento, tormentas eléctricas y posibles deslizamientos de tierra, destacando que dichas alertas podrían estar siendo modificadas durante las próximas 24 a 72 horas. Ver tabla:

NIVELES DE ALERTA Y AVISOS METEOROLÓGICOS ALERTA AVISOS DESCONTINUADAS San Pedro de Macorís La Altagracia La Vega María Trinidad Sánchez Valverde Duarte La Romana Santiago El Seibo Puerto Plata Independencia Dajabón Santiago Rodríguez San Cristóbal Monseñor Nouel Baoruco Monte Cristi Samaná Espaillat Elías Piña San José de Ocoa Hato Mayor Hermanas Mirabal San Juan Monte Plata El Gran Santo Domingo Sánchez Ramírez Total: 9 Total: 18 Total: 0

Distrito Nacional: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento cerca de la costa.

Santo Domingo Norte: incrementos nubosos en la tarde con chubascos, tronadas distanciadas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Este: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento cerca de la costa.

Santo Domingo Oeste: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento cerca de la costa.

Temperaturas mínimas entre 21 °C y 23 °C, y máximas entre 31 °C y 33 °C.

Mañana miércoles, prevemos una mañana de pocas lluvias, excepto por algunas intermitentes hacia la costa norte entre débiles y moderadas. Sin embargo, en la tarde, continuaremos bajo un ambiente inestable producto de la vaguada en varios niveles de la troposfera y la actividad de aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento se concentrará en provincias de la Cordillera Central, el noreste, sureste (incluyendo sectores de Santo Domingo) y suroeste, estimándose menos frecuentes hacia el norte hasta las primeras horas nocturnas.

El jueves, durante la mañana, precipitaciones escasas. En la tarde, el viento cálido y húmedo del este/sureste se combinará con el calentamiento diurno y una vaguada en varios niveles de la troposfera para apoyar el desarrollo significativo de nubes hacia el Cibao, donde se prevé que ocurran las lluvias más cuantiosas, como aguaceros y ráfagas de viento fuertes en ocasiones con tormentas eléctricas hasta las primeras horas nocturnas. Otros episodios de lluvia de intensidad variable se producirán sobre el sureste y las sierras del suroeste.

Resumen: permanecen condiciones inestables y se generarán aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias durante la tarde, con posibles granizadas aisladas hacia zonas montañosas. Los alertas y avisos meteorológicos podrían modificarse durante en los próximos boletines. Recomendación marítima en la costa del Atlántico.

PROVINCIAS T. máx. °C T. mín. °C Santiago Incrementos nubosos con episodios de lluvia de variable intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 31/33 20/22 Puerto Plata Episodios de lluvia de variable intensidad durante la mañana con posibles tronadas y ráfagas de viento. 31/33 19/21 Duarte Incrementos nubosos con episodios de lluvia de variable intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 29/31 20/22 Constanza Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas. 24/26 13/15 Peravia Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. 30/32 21/23 San Pedro de Macorís Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. 30/32 19/21 La Romana Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. 29/31 21/23 La Vega Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas. 28/30 17/19 Monseñor Nouel Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 28/30 19/21 San Cristóbal Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. 30/32 19/21 Samaná Episodios de lluvia de variable intensidad, tronadas y ráfagas de viento a lo largo del día. 30/32 20/22 Monte Cristi Episodios de lluvia de variable intensidad, tronadas y ráfagas de viento a lo largo del día. 31/33 20/22 Azua Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas. 31/33 18/20 San Juan Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas. 31/33 17/19 Barahona Incrementos nubosos en la tarde con chubascos dispersos, tronadas y ráfagas de viento. 31/33 21/23 La Altagracia Incrementos nubosos en la tarde hacia la parte oeste con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. 27/29 21/23

Meteorólogos: Juan C. De La Rosa / Jesús Beltre.-