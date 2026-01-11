Temperaturas agradables

Fuente oficial INDOMET

El viento del este/noreste se ha mantenido arrastrando nubosidad sobre el territorio, observándose desde primeras horas del día, nublados que generan lluvias dispersas hacia las provincias: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago y Monte Cristi. Estas precipitaciones continuarán ocurriendo el resto de la mañana, mientras se extienden gradualmente hacia áreas aledañas, esperándose durante la tarde que estas precipitaciones se desplacen sobre: San Cristóbal, La Vega, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, La Romana, Azua, San Juan, Elias Piña y El Gran Santo Domingo. En la noche, estas lluvias desaparecerán de manera gradual, y ocurrirán solo lluvias aisladas y débiles hacia poblados próximos a la costa norte del país.

El lunes, el viento del este/noreste y una vaguada al norte de Puerto Rico, seguirán generando lluvias débiles y dispersas, desde horas de la mañana, sobre: La Altagracia, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez y Duarte. Después del mediodía, estas precipitaciones también se observarán en San Cristóbal, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, Peravia, Azua, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, El Gran Santo Domingo y Santiago. En la noche, se espera una disminución gradual de las lluvias, pero aún podrían presentarse lluvias aisladas sobre localidades del suroeste y noreste del país.

En la costa atlántica, recomendamos a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones, navegar cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a olas anormales.

Temperaturas agradables a frescas, principalmente sobre zonas montañosas y valles del interior del país, debido a la estación del año (invierno) y al viento fresco de dirección noreste; con la ocurrencia de episodios de nieblas o neblinas en las primeras horas de la mañana.

Distrito Nacional: medio nublado a nublado después del mediodía con lluvias dispersas.

Santo Domingo Norte: medio nublado a nublado después del mediodía con lluvias dispersas.

Santo Domingo Este: medio nublado a nublado después del mediodía con lluvias dispersas.

Santo Domingo Oeste: medio nublado a nublado después del mediodía con lluvias dispersas.

Temperaturas mínimas entre 18 °C y 20 °C y la máxima entre 27 °C y 29 °C.

Resumen: viento del este/noreste continuará transportando nubosidad al país, que mantendrá las lluvias dispersas en diferentes provincias de la nación a lo largo de la mañana y la tarde. Para mañana continuaremos bajo condiciones similares. Las temperaturas continuarán agradables a frescas, sobre todo en la noche y madrugada.