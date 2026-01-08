Muchos sugieren que el silencio habría sido una respuesta más diplomática

Leonel Fernández habló sobre la situación en Venezuela y resalta la presión que recibió para abordar el tema, especialmente por acusaciones de haber recibido fondos de Venezuela y su percibida ambigüedad como observador en las elecciones venezolanas de 2024.

Aunque habló de evitar un «baño de sangre» afirmó que no se podía reconocer la presidencia de Nicolás Maduro después del 28 de julio.

Se sugiere que el silencio habría sido una respuesta más diplomática.