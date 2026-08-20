Leon Baptiste, leyenda del atletismo, sentenciado en Marrakech por delito sexual

Leon Baptiste, exatleta británico y medallista, cumple ocho meses de prisión en Marrakech por agresión sexual a un menor, tras reducción de pena.

Por Noticias SIN

Rabat. – El entrenador británico de atletismo Leon Baptiste, doble medallista en los Juegos de la Commonwealth, está encarcelado en una prisión de Marrakech, donde cumple una condena de ocho meses por agresión sexual a un menor, según confirmaron las autoridades marroquíes, después de varios días de especulaciones sobre su desaparición.

Condena en Marrakech y reducción de pena

Fuentes judiciales y de seguridad informaron este jueves a EFE que Baptiste, de 41 años, fue arrestado el pasado 9 de mayo en Marrakech, y condenado inicialmente por el Tribunal de Primera Instancia de la ciudad a 10 meses de cárcel. Sin embargo, una sentencia de apelación redujo la pena a ocho meses.

Su ausencia, como entrenador, de los eventos deportivos durante los últimos meses ha dado pie a numerosas especulaciones sobre los motivos de su desaparición.

Silencio oficial y especulaciones por su ausencia

Preguntado por Baptiste por el diario británico ‘The Telegraph’, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido declaró que su departamento está «prestando asistencia a un ciudadano británico detenido en Marruecos«, sin dar más detalles.

Baptiste se vio obligado a retirarse del atletismo a los 28 años debido a varias lesiones. En 2004, se proclamó campeón de Europa júnior de los 100 metros y, en 2010, ganó sendas medallas de oro en los Juegos de la Commonwealth de Delhi, una en los 200 metros y otra en el relevo 4×100 metros.