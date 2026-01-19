Leody se viste de héroe, Jorge brilla en la lomita y las Águilas superan a los Leones

Leody Taveras fue clave en la ofensiva de Águilas, impulsando la carrera que definió el partido

Por Noticias SIN

Santo Domingo.– Contra la pared y al borde de la eliminación, las Águilas Cibaeñas sacaron sus garras en patio ajeno. En un duelo celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, el conjunto amarillo remontó para vencer 4-1 a los Leones del Escogido.

Con este triunfo, las Águilas mantienen vivas sus esperanzas en la semifinal de la Liga Dominicana de Béisbol y fuerzan un partido decisivo contra los Toros del Este.

La remontada amarilla

El destino pendía de un hilo cuando las Águilas estaban debajo 1-0 en el sexto acto. Sin embargo, la chispa se encendió gracias a un boleto a Cristhian Adames, doble de Aderlín Rodríguez y rodado remolcador de Jerar Encarnación, que igualó la pizarra.

El drama del partido guardaba su página más emocionante para el noveno capítulo. El desenlace llegó cuando Juan Carlos Gamboa disparó un doble al bosque izquierdo. De inmediato, Fernando Peguero entró a correr en su lugar y, tras boleto a Steward Berroa, Leody Taveras se vistió de héroe con un sencillo que llevó a Peguero al plato con la carrera de la ventaja, desbordando las emociones aguiluchas.

No conformes con el 2-1, Taveras se estafó la intermedia y Geraldo Perdomo sentenció el encuentro con un imparable remolcador, sellando el definitivo 4-1 que mantiene con vida al conjunto cibaeño.

Panorama clasificatorio

Con este resultado, las Águilas Cibaeñas (11-7) empatan con los Toros del Este en el segundo puesto, la última plaza disponible para la Serie Final. En la cima se mantienen los Leones del Escogido (12-6), quienes ya aseguraron su boleto al último tramo del campeonato.

Decisión

La victoria fue para Richard Rodríguez (1-0), mientras que la derrota recayó sobre Roel Ramírez (0-1), con el segundo salvamento para Matt Foster.

Pitcheo

El derecho Jorge Tavárez encabezó el cuerpo de lanzadores aguiluchos con una sólida apertura de cinco entradas, permitiendo apenas tres imparables y una carrera, con cuatro ponches y un boleto.

El relevo cibaeño mantuvo el candado: Yunior Marte colgó un cero en el sexto; Andrew Pérez apagó un fuego en el séptimo al inducir una doble matanza clave tras heredar corredores en base con un solo out de Jonathan Hernández; Richard Rodríguez cumplió en el octavo y Matt Foster cerró con autoridad en el noveno.

Por el Escogido, el pitcheo también lució dominante con cinco ceros consecutivos de Grant Gavin (2.0), Alex Martínez (0.2), Carlos Teller (0.1), Francis Peña (1.0) y Yorlis Calderón (1.0), hasta que Enrique «Kiké» Hernández permitió la carrera del empate en el sexto. Alex Colomé (1.0) y Jefry Yan (1.0) trabajaron sin inconvenientes el séptimo y octavo, respectivamente, mientras que Roel Ramírez toleró tres carreras en el noveno.

Ofensiva

Por el conjunto cibaeño, Leody Taveras lideró el ataque al batear de 3-2 con una carrera impulsada; Juan Carlos Gamboa conectó un doble; Geraldo Perdomo se fue de 4-1, con una empujada, y Aderlín Rodríguez aportó un sencillo.

Por los escarlatas, Sócrates Brito destacó al irse de 3-1 con la única carrera remolcada de su equipo, mientras que Franchy Cordero, Alcides Escobar, Erik González y Yamaico Navarro conectaron un hit cada uno en la causa perdida.