Las Gemínidas iluminarán el cielo dominicano este 13 y 14 de diciembre

La lluvia de meteoros Gemínidas, considerada una de las más espectaculares del año, tendrá su punto máximo en las noches del 13 y 14 de diciembre de 2025 y podrá observarse desde República Dominicana con condiciones favorables.

Este fenómeno astronómico, originado por los restos del asteroide 3200 Faetón, puede producir hasta 150 meteoros por hora bajo cielos oscuros y despejados. Los destellos suelen ser brillantes, coloridos y de trayectorias largas, lo que convierte a las Gemínidas en una experiencia inolvidable para observadores y aficionados a la astronomía.

En el país, la Luna estará en fase de cuarto menguante, lo que reducirá la luminosidad y permitirá apreciar mejor los meteoros. Astrónomos recomiendan buscar lugares alejados de la contaminación lumínica, como zonas rurales y montañosas, para disfrutar plenamente del espectáculo.

Las Gemínidas se distinguen por su fiabilidad: cada año ofrecen un despliegue abundante y visible en casi todo el mundo. En República Dominicana, las mejores horas de observación serán entre la medianoche y el amanecer, mirando hacia la constelación de Géminis, ubicada en el noreste del cielo.