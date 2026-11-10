Laguna Mallén: Pulmón ecológico y refugio en San Pedro

Destinos
1 minutos de lectura

Descubre la Laguna Mallén en San Pedro de Macorís: un espacio natural protegido, ideal para caminar al aire libre y conectar con la biodiversidad.

Ubicada estratégicamente en la zona sureste del municipio de San Pedro de Macorís, la Laguna Mallén se consolida como un valioso espacio natural protegido y el principal pulmón verde de la ciudad. Este importante humedal y refugio de fauna silvestre ofrece a los ciudadanos y visitantes un entorno ideal para el esparcimiento ecológico, la educación ambiental y el contacto directo con la naturaleza sin salir del entorno urbano.

Con la reciente ejecución de proyectos de readecuación y la habilitación de senderos, este santuario ecológico se ha transformado en un punto de encuentro para quienes buscan desconectarse del ruido y disfrutar de aire puro.

Atractivos y beneficios de visitar la Laguna Mallén

Este valioso ecosistema cumple funciones vitales para el equilibrio ambiental de la región este y presenta múltiples opciones para el visitante:

  • Rutas de senderismo al aire libre: Cuenta con kilómetros de senderos diseñados para caminatas, trote ligero y recorridos guiados, permitiendo a las familias y deportistas ejercitarse rodeados de vegetación tropical.
  • Observación de aves y biodiversidad: Al ser un área de humedales y manglares, la laguna funciona como hábitat y refugio para numerosas especies de aves endémicas y migratorias, convirtiéndola en un sitio predilecto para el birdwatching.
  • Valor ecológico y pedagógico: El espacio promueve la conciencia ambiental a través de jornadas de reforestación de mangles y programas orientados a la protección de los recursos naturales de la provincia.
  • Conexión comunitaria: Su rescate y acondicionamiento revalorizan el entorno urbano de San Pedro de Macorís, ofreciendo un área segura para el esparcimiento sano y el turismo local.

«Preservar espacios como la Laguna Mallén garantiza el equilibrio ecológico de nuestras ciudades y ofrece a las futuras generaciones un contacto genuino con la naturaleza,» destacan colectivos ambientalistas y autoridades locales.

Ya sea para una caminata matutina, una tarde de observación de aves o una pausa relajante en medio de la rutina, la Laguna Mallén se posiciona como una parada obligatoria en la región este del país.

Descubre la Laguna Mallén en San Pedro de Macorís: un espacio natural protegido, ideal para caminar al aire libre y conectar con la biodiversidad.

Ubicada estratégicamente en la zona sureste del municipio de San Pedro de Macorís, la Laguna Mallén se consolida como un valioso espacio natural protegido y el principal pulmón verde de la ciudad. Este importante humedal y refugio de fauna silvestre ofrece a los ciudadanos y visitantes un entorno ideal para el esparcimiento ecológico, la educación ambiental y el contacto directo con la naturaleza sin salir del entorno urbano.

Con la reciente ejecución de proyectos de readecuación y la habilitación de senderos, este santuario ecológico se ha transformado en un punto de encuentro para quienes buscan desconectarse del ruido y disfrutar de aire puro.

Atractivos y beneficios de visitar la Laguna Mallén

Este valioso ecosistema cumple funciones vitales para el equilibrio ambiental de la región este y presenta múltiples opciones para el visitante:

  • Rutas de senderismo al aire libre: Cuenta con kilómetros de senderos diseñados para caminatas, trote ligero y recorridos guiados, permitiendo a las familias y deportistas ejercitarse rodeados de vegetación tropical.
  • Observación de aves y biodiversidad: Al ser un área de humedales y manglares, la laguna funciona como hábitat y refugio para numerosas especies de aves endémicas y migratorias, convirtiéndola en un sitio predilecto para el birdwatching.
  • Valor ecológico y pedagógico: El espacio promueve la conciencia ambiental a través de jornadas de reforestación de mangles y programas orientados a la protección de los recursos naturales de la provincia.
  • Conexión comunitaria: Su rescate y acondicionamiento revalorizan el entorno urbano de San Pedro de Macorís, ofreciendo un área segura para el esparcimiento sano y el turismo local.

«Preservar espacios como la Laguna Mallén garantiza el equilibrio ecológico de nuestras ciudades y ofrece a las futuras generaciones un contacto genuino con la naturaleza,» destacan colectivos ambientalistas y autoridades locales.

Ya sea para una caminata matutina, una tarde de observación de aves o una pausa relajante en medio de la rutina, la Laguna Mallén se posiciona como una parada obligatoria en la región este del país.

Noticias del momento

Articulos relacionados