Laguna Mallén: Pulmón ecológico y refugio en San Pedro

Descubre la Laguna Mallén en San Pedro de Macorís: un espacio natural protegido, ideal para caminar al aire libre y conectar con la biodiversidad.

Ubicada estratégicamente en la zona sureste del municipio de San Pedro de Macorís, la Laguna Mallén se consolida como un valioso espacio natural protegido y el principal pulmón verde de la ciudad. Este importante humedal y refugio de fauna silvestre ofrece a los ciudadanos y visitantes un entorno ideal para el esparcimiento ecológico, la educación ambiental y el contacto directo con la naturaleza sin salir del entorno urbano.

Con la reciente ejecución de proyectos de readecuación y la habilitación de senderos, este santuario ecológico se ha transformado en un punto de encuentro para quienes buscan desconectarse del ruido y disfrutar de aire puro.

Atractivos y beneficios de visitar la Laguna Mallén

Este valioso ecosistema cumple funciones vitales para el equilibrio ambiental de la región este y presenta múltiples opciones para el visitante:

Rutas de senderismo al aire libre: Cuenta con kilómetros de senderos diseñados para caminatas, trote ligero y recorridos guiados, permitiendo a las familias y deportistas ejercitarse rodeados de vegetación tropical.

Cuenta con kilómetros de senderos diseñados para caminatas, trote ligero y recorridos guiados, permitiendo a las familias y deportistas ejercitarse rodeados de vegetación tropical. Observación de aves y biodiversidad: Al ser un área de humedales y manglares, la laguna funciona como hábitat y refugio para numerosas especies de aves endémicas y migratorias, convirtiéndola en un sitio predilecto para el birdwatching.

Al ser un área de humedales y manglares, la laguna funciona como hábitat y refugio para numerosas especies de aves endémicas y migratorias, convirtiéndola en un sitio predilecto para el birdwatching. Valor ecológico y pedagógico: El espacio promueve la conciencia ambiental a través de jornadas de reforestación de mangles y programas orientados a la protección de los recursos naturales de la provincia.

El espacio promueve la conciencia ambiental a través de jornadas de reforestación de mangles y programas orientados a la protección de los recursos naturales de la provincia. Conexión comunitaria: Su rescate y acondicionamiento revalorizan el entorno urbano de San Pedro de Macorís, ofreciendo un área segura para el esparcimiento sano y el turismo local.

«Preservar espacios como la Laguna Mallén garantiza el equilibrio ecológico de nuestras ciudades y ofrece a las futuras generaciones un contacto genuino con la naturaleza,» destacan colectivos ambientalistas y autoridades locales.

Ya sea para una caminata matutina, una tarde de observación de aves o una pausa relajante en medio de la rutina, la Laguna Mallén se posiciona como una parada obligatoria en la región este del país.