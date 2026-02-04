La verdad detrás de la caída del cabello y su impacto emocional, expertos aclaran dudas

Lo importante es buscar un diagnóstico médico preciso antes de iniciar cualquier tratamiento, ya que cada tipo de alopecia requiere un abordaje diferente

El tema de la caída del cabello, un problema común que afecta tanto a hombres como a mujeres, y que puede tener un impacto significativo en la autoestima. Los expertos discuten las diversas causas de la alopecia, que incluyen genética, cambios hormonales, deficiencias nutricionales, enfermedades, estrés, productos químicos y ciertos medicamentos.

Se explican diferentes tipos de alopecia, como la androgénica (relacionada con hormonas masculinas) y la areata (pérdida de pelo en parches). También se aborda el efluvio telógeno, una pérdida de cabello significativa debido a factores como el hipotiroidismo, hipertiroidismo, síndrome de ovario poliquístico, o infecciones graves.

Se detalla cómo las hormonas, especialmente los andrógenos en hombres, pueden afectar el folículo piloso y causar calvicie. En mujeres, los cambios hormonales durante la menopausia también pueden contribuir a la pérdida de cabello. La genética juega un papel crucial, con genes heredados de la madre y el padre influyendo en la susceptibilidad a la alopecia.

El estrés, una mala alimentación, el tabaquismo, la resistencia a la insulina y la obesidad pueden acelerar la pérdida de cabello. Se enfatiza la importancia de una nutrición adecuada, mencionando que la deficiencia de micronutrientes como el zinc, calcio y hierro puede provocar la caída del cabello.

