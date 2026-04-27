El Instituto Dominicano de Meteorología prevé que la vaguada y los efectos asociados al ciclo diurno, estarán generando incrementos de la nubosidad después del mediodía

El Intituto Dominicano de Meteorología prevé para hoy que la vaguada y los efectos asociados al ciclo diurno, estarán generando incrementos de la nubosidad después del mediodía, acompañados de fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, hacia las provincias: El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Elías Piña, Dajabón, Azua, Independencia, Baoruco y San Juan. Durante la noche, podrían permanecer algunos aguaceros y tronadas en poblados costeros del este y noreste de la nación, hasta bien entrada la madrugada.

También te puede interesar Lluvias torrenciales y su impacto en la salud mental

Para el día martes, seguiremos bajo los efectos de la vaguada que producirá algunos aguaceros en las horas matutinas hacia localidades próximas a las costas norte y sur.

En la tarde, los efectos asociados al ciclo diurno volverán a favorecer nublados con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, hasta bien entrada la noche en provincias de las regiones noreste, sureste, suroeste, Valle del Cibao, Cordillera Central y la zona fronteriza.

Distrito Nacional: incrementos nubosos con aguaceros dispersos y tronadas.

Santo Domingo: incrementos nubosos con aguaceros dispersos y tronadas.

Resumen: seguirán los aguaceros fuertes esta tarde por los efectos de la vaguada. Dicho fenómeno continuará afectando las condiciones del tiempo en las próximas 48 a 72 horas.

ALERTAS y AVISOS meteorológicos vigentes ante posibles inundaciones

El COE mantiene 09 provincias en alerta amarilla y 12 y el Distrito Nacional en verde, debido a que el INDOMET e INDRHI, establecen,que el sistema frontal ha entrado un cielo con nubes dispersas predomina sobre la mayoría de los poblados que componen nuestro territorio, siendo posible solo chubascos aislados en lo que resta de las horas matutinas hacia localidades, en el este y suroeste de la nación.