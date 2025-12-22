A partir del mediodía, estas precipitaciones volverán a ocurrir sobre Monte Plata, San Cristóbal y Santo Domingo, extendiéndose hacia San Pedro de Macorís

El viento moderado del este/noreste y la leve incidencia de la vaguada han generado lluvias débiles a localmente moderadas hacia sectores de Santo Domingo, Monte Plata, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, pero en especial sobre las costas de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata y Monte Cristi desde la madrugada.

A partir del mediodía, estas precipitaciones volverán a ocurrir sobre Monte Plata, San Cristóbal y Santo Domingo, extendiéndose hacia San Pedro de Macorís, La Romana, Santiago y La Vega, siendo aguaceros locales ocasionalmente, con baja probabilidad de tormentas eléctricas aisladas. En horas nocturnas, estas precipitaciones continuarán ocurriendo hacia el noroeste, norte y noreste.