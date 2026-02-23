La historia de Marivell Contreras Presidenta de Acroarte en Con Jatnna

Marivell narra cómo desde niña tuvo una pasión incontrolable por la lectura, incluso leyendo a la luz de las velas

Marivell Contreras, presidenta de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), en el programa «Con Jatnna» destaca la trayectoria de Contreras como poeta, escritora, locutora, comunicadora, productora e investigadora.

Marivell narra cómo desde niña tuvo una pasión incontrolable por la lectura, incluso leyendo a la luz de las velas. Su madre la despertaba cada mañana con un poema, una tradición que ella aún atesora.