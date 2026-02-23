Más Contenido

    La historia de Marivell Contreras Presidenta de Acroarte en Con Jatnna

    Programas
    Pocos minutos de lectura

    Marivell narra cómo desde niña tuvo una pasión incontrolable por la lectura, incluso leyendo a la luz de las velas

    Marivell Contreras, presidenta de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), en el programa «Con Jatnna» destaca la trayectoria de Contreras como poeta, escritora, locutora, comunicadora, productora e investigadora.

    Marivell narra cómo desde niña tuvo una pasión incontrolable por la lectura, incluso leyendo a la luz de las velas. Su madre la despertaba cada mañana con un poema, una tradición que ella aún atesora.

    Marivell narra cómo desde niña tuvo una pasión incontrolable por la lectura, incluso leyendo a la luz de las velas

    Marivell Contreras, presidenta de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), en el programa «Con Jatnna» destaca la trayectoria de Contreras como poeta, escritora, locutora, comunicadora, productora e investigadora.

    Marivell narra cómo desde niña tuvo una pasión incontrolable por la lectura, incluso leyendo a la luz de las velas. Su madre la despertaba cada mañana con un poema, una tradición que ella aún atesora.

    Noticias del momento

    Articulos relacionados

    Color Vision Canal 9 © Todos los derechos Reservados