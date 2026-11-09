La historia de la gran periodista Altagracia Salazar con Jatnna

Esta entrevista destacada a la periodista Altagracia Salazar, quien reflexiona sobre su trayectoria de más de 40 años en los medios
Esta entrevista en el programa Con Jatnna presenta a la destacada periodista dominicana Altagracia Salazar, quien reflexiona sobre su trayectoria de más de 40 años en los medios
- Inicios accidentales: Salazar comenta que aunque inicialmente quería estudiar ciencias, tras el paso del huracán David, una prueba de orientación profesional la llevó a descubrir su vocación por la comunicación y las letras.
- Compromiso ético: La periodista enfatiza que el periodismo debe estar comprometido con la sociedad y la transformación, no ser solo entretenimiento o retórica.
- Estado del periodismo: Expresa preocupación por cómo parte de la población confunde periodismo con programas de entretenimiento que carecen de rigor, aunque reconoce el talento de las nuevas generaciones que utilizan herramientas digitales para hacer un trabajo de calidad.
- Plataformas digitales: Salazar explica el origen de Sin Maquillaje y El Patio, espacios que surgieron después de que perdiera sus empleos tradicionales tras su activismo en la Marcha Verde.
- Activismo social: Reflexiona sobre el papel de los movimientos sociales, señalando que, al igual que otros ejemplos internacionales, estos cumplen un ciclo y tienen metas específicas.