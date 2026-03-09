Más Contenido

    La Fuerza del Pueblo dejó formalmente conformada la Dirección del Distrito Nacional

    Actualidad
    1 minutos de lectura

    En el marco de las resoluciones adoptadas por la Comisión Especial de Reservas y Consensos del Congreso Elector “Manolo Tavárez Justo”

    La estructura, encabezada por Rafael Paz, busca consolidar una gestión territorial más organizada y estratégica. A esta estructura se suman los presidentes de circunscripción Manuel Paulino, Andrés Martínez y Yuderka de la Rosa, junto a los vicepresidentes y secretarios generales de las tres circunscripciones, reforzando así una articulación territorial sólida y operativa en el Distrito Nacional.

    Composición de la Dirección Ejecutiva del Distrito Nacional:

    Dirección Ejecutiva:

       •   Presidente: Rafael Paz Familia

       •   Vicepresidente: Daniel Beltré López

       •   Secretario General: Gregorio Nelson Gómez

       •   Secretario de Organización: Vicente Veloz

       •   Secretario de Finanzas: Rafael Gutiérrez

       •   Secretario de Asuntos Jurídicos: Francisco Guillén

       •   Secretaria de Asuntos Comunitarios: Dinamarca Reynoso

       •   Secretario de Tecnología: Richard Alcántara

       •   Secretario de Asuntos Operativos: Roberto Toribio

    Secretarías Especializadas:

       •   Secretaría de Formación Política: Rodolfo Coiscou

       •   Secretaría de Estrategia: Carlos Blanco

       •   Secretaría de Comunicaciones: Adonaida Medina

       •   Secretaría de Planificación y Desarrollo: Raúl Hernández

       •   Secretaría de Propaganda: Joel Rodríguez

       •   Secretaría de Competitividad, Productividad y Desarrollo: Robert Martínez

       •   Secretaría de Acción Social: Chariné Ovalle

       •   Secretaría de Asuntos Municipales: Manuel García

       •   Secretaría de Medio Ambiente: Marina Tejera

       •   Secretaría de Educación: Nicolás Acosta

       •   Secretaría de la Mujer: Cindy Rochi

       •   Secretaría de la Juventud: Enger Rosa

       •   Secretaría de Educación Superior: Ramón Valerio

       •   Secretaría de Transporte: Jairo Doñé

    En el marco de las resoluciones adoptadas por la Comisión Especial de Reservas y Consensos del Congreso Elector “Manolo Tavárez Justo”

    La estructura, encabezada por Rafael Paz, busca consolidar una gestión territorial más organizada y estratégica. A esta estructura se suman los presidentes de circunscripción Manuel Paulino, Andrés Martínez y Yuderka de la Rosa, junto a los vicepresidentes y secretarios generales de las tres circunscripciones, reforzando así una articulación territorial sólida y operativa en el Distrito Nacional.

    Composición de la Dirección Ejecutiva del Distrito Nacional:

    Dirección Ejecutiva:

       •   Presidente: Rafael Paz Familia

       •   Vicepresidente: Daniel Beltré López

       •   Secretario General: Gregorio Nelson Gómez

       •   Secretario de Organización: Vicente Veloz

       •   Secretario de Finanzas: Rafael Gutiérrez

       •   Secretario de Asuntos Jurídicos: Francisco Guillén

       •   Secretaria de Asuntos Comunitarios: Dinamarca Reynoso

       •   Secretario de Tecnología: Richard Alcántara

       •   Secretario de Asuntos Operativos: Roberto Toribio

    Secretarías Especializadas:

       •   Secretaría de Formación Política: Rodolfo Coiscou

       •   Secretaría de Estrategia: Carlos Blanco

       •   Secretaría de Comunicaciones: Adonaida Medina

       •   Secretaría de Planificación y Desarrollo: Raúl Hernández

       •   Secretaría de Propaganda: Joel Rodríguez

       •   Secretaría de Competitividad, Productividad y Desarrollo: Robert Martínez

       •   Secretaría de Acción Social: Chariné Ovalle

       •   Secretaría de Asuntos Municipales: Manuel García

       •   Secretaría de Medio Ambiente: Marina Tejera

       •   Secretaría de Educación: Nicolás Acosta

       •   Secretaría de la Mujer: Cindy Rochi

       •   Secretaría de la Juventud: Enger Rosa

       •   Secretaría de Educación Superior: Ramón Valerio

       •   Secretaría de Transporte: Jairo Doñé

    Noticias del momento

    Articulos relacionados

    Color Vision Canal 9 © Todos los derechos Reservados