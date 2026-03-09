La Fuerza del Pueblo dejó formalmente conformada la Dirección del Distrito Nacional

En el marco de las resoluciones adoptadas por la Comisión Especial de Reservas y Consensos del Congreso Elector “Manolo Tavárez Justo”

La estructura, encabezada por Rafael Paz, busca consolidar una gestión territorial más organizada y estratégica. A esta estructura se suman los presidentes de circunscripción Manuel Paulino, Andrés Martínez y Yuderka de la Rosa, junto a los vicepresidentes y secretarios generales de las tres circunscripciones, reforzando así una articulación territorial sólida y operativa en el Distrito Nacional.

Composición de la Dirección Ejecutiva del Distrito Nacional:

Dirección Ejecutiva:

• Presidente: Rafael Paz Familia

• Vicepresidente: Daniel Beltré López

• Secretario General: Gregorio Nelson Gómez

• Secretario de Organización: Vicente Veloz

• Secretario de Finanzas: Rafael Gutiérrez

• Secretario de Asuntos Jurídicos: Francisco Guillén

• Secretaria de Asuntos Comunitarios: Dinamarca Reynoso

• Secretario de Tecnología: Richard Alcántara

• Secretario de Asuntos Operativos: Roberto Toribio

Secretarías Especializadas:

• Secretaría de Formación Política: Rodolfo Coiscou

• Secretaría de Estrategia: Carlos Blanco

• Secretaría de Comunicaciones: Adonaida Medina

• Secretaría de Planificación y Desarrollo: Raúl Hernández

• Secretaría de Propaganda: Joel Rodríguez

• Secretaría de Competitividad, Productividad y Desarrollo: Robert Martínez

• Secretaría de Acción Social: Chariné Ovalle

• Secretaría de Asuntos Municipales: Manuel García

• Secretaría de Medio Ambiente: Marina Tejera

• Secretaría de Educación: Nicolás Acosta

• Secretaría de la Mujer: Cindy Rochi

• Secretaría de la Juventud: Enger Rosa

• Secretaría de Educación Superior: Ramón Valerio

• Secretaría de Transporte: Jairo Doñé