La Fuerza del Pueblo dejó formalmente conformada la Dirección del Distrito Nacional

En el marco de las resoluciones adoptadas por la Comisión Especial de Reservas y Consensos del Congreso Elector “Manolo Tavárez Justo”
La estructura, encabezada por Rafael Paz, busca consolidar una gestión territorial más organizada y estratégica. A esta estructura se suman los presidentes de circunscripción Manuel Paulino, Andrés Martínez y Yuderka de la Rosa, junto a los vicepresidentes y secretarios generales de las tres circunscripciones, reforzando así una articulación territorial sólida y operativa en el Distrito Nacional.
Composición de la Dirección Ejecutiva del Distrito Nacional:
Dirección Ejecutiva:
• Presidente: Rafael Paz Familia
• Vicepresidente: Daniel Beltré López
• Secretario General: Gregorio Nelson Gómez
• Secretario de Organización: Vicente Veloz
• Secretario de Finanzas: Rafael Gutiérrez
• Secretario de Asuntos Jurídicos: Francisco Guillén
• Secretaria de Asuntos Comunitarios: Dinamarca Reynoso
• Secretario de Tecnología: Richard Alcántara
• Secretario de Asuntos Operativos: Roberto Toribio
Secretarías Especializadas:
• Secretaría de Formación Política: Rodolfo Coiscou
• Secretaría de Estrategia: Carlos Blanco
• Secretaría de Comunicaciones: Adonaida Medina
• Secretaría de Planificación y Desarrollo: Raúl Hernández
• Secretaría de Propaganda: Joel Rodríguez
• Secretaría de Competitividad, Productividad y Desarrollo: Robert Martínez
• Secretaría de Acción Social: Chariné Ovalle
• Secretaría de Asuntos Municipales: Manuel García
• Secretaría de Medio Ambiente: Marina Tejera
• Secretaría de Educación: Nicolás Acosta
• Secretaría de la Mujer: Cindy Rochi
• Secretaría de la Juventud: Enger Rosa
• Secretaría de Educación Superior: Ramón Valerio
• Secretaría de Transporte: Jairo Doñé