La Dra. Ana “Así No” nos enseña sobre la creatividad en la intimidad

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Este video presenta una participación especial de la Dra. Ana «Así No» en el programa de variedades Bemberé.

  • Comunicación en la pareja: La doctora enfatiza la importancia de mantener una buena comunicación en el matrimonio.
  • Resolución de conflictos cotidianos: Se discuten situaciones humorísticas sobre la falta de higiene al llegar del trabajo y cómo abordarlo desde la psicología.
  • Creatividad en la intimidad: Se aborda el tema de introducir elementos creativos, como el uso de frutas o productos comestibles (miel, sirope, chocolate) en la intimidad. La doctora aclara que es una práctica válida, siempre y cuando no sean elementos que puedan causar molestias (como frutas secas o avena cruda).
  • Desafíos en la convivencia: Se tratan casos sobre parejas que intentan intimar en horarios inadecuados y cómo manejar la influencia del alcohol en la relación.

El tono del programa es humorístico y relajado, enfocándose en dar consejos prácticos bajo un formato de entretenimiento televisivo.

Este video presenta una participación especial de la Dra. Ana «Así No» en el programa de variedades Bemberé.

  • Comunicación en la pareja: La doctora enfatiza la importancia de mantener una buena comunicación en el matrimonio.
  • Resolución de conflictos cotidianos: Se discuten situaciones humorísticas sobre la falta de higiene al llegar del trabajo y cómo abordarlo desde la psicología.
  • Creatividad en la intimidad: Se aborda el tema de introducir elementos creativos, como el uso de frutas o productos comestibles (miel, sirope, chocolate) en la intimidad. La doctora aclara que es una práctica válida, siempre y cuando no sean elementos que puedan causar molestias (como frutas secas o avena cruda).
  • Desafíos en la convivencia: Se tratan casos sobre parejas que intentan intimar en horarios inadecuados y cómo manejar la influencia del alcohol en la relación.

El tono del programa es humorístico y relajado, enfocándose en dar consejos prácticos bajo un formato de entretenimiento televisivo.

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