La derecha gana en Chile

El triunfo de Kast representa el regreso de la derecha al poder en Chile

En una jornada marcada por alta participación, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile 2025 con el 58,18% de los votos, frente al 41,82% obtenido por Jeannette Jara, del Partido Comunista.

El triunfo de Kast representa el regreso de la derecha al poder en Chile, tras varios años de gobiernos de centroizquierda. Según los resultados oficiales del Servicio Electoral (Servel), más de 13,3 millones de personas acudieron a las urnas en un proceso de voto obligatorio.

El nuevo presidente electo logró imponerse en todas las regiones del país, mientras que su contrincante solo obtuvo mayoría en 32 comunas. Kast ha prometido un giro en las políticas de seguridad, economía y migración, lo que anticipa un cambio de rumbo en la agenda nacional.

La derrota de Jara supone un revés para la izquierda chilena, que había llegado fortalecida a la primera vuelta pero no logró mantener el impulso en el balotaje.

Con este resultado, Chile inicia una nueva etapa política bajo el liderazgo de José Antonio Kast, cuyo mandato estará marcado por el desafío de gobernar en un Congreso fragmentado y responder a las expectativas de un electorado que le otorgó un fuerte respaldo en las urnas.