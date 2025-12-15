¡La Caleta revive! Turismo supervisa su reconstrucción

El proyecto contempla la iluminación y remozamiento completo del parque, la construcción de nuevos parqueos, senderos peatonales, plazas, miradores, áreas infantiles y módulos de servicios

El ministro de Turismo, David Collado, realizó una supervisión de los trabajos de reconstrucción del Parque Nacional Submarino La Caleta, proyecto que se ejecuta con una inversión superior a los RD$350 millones.

Durante el recorrido, Collado verificó el cumplimiento del cronograma de intervención, ya que la obra está prevista para inaugurarse este mes de diciembre. El proyecto contempla la iluminación y remozamiento completo del parque, la construcción de nuevos parqueos, senderos peatonales, plazas, miradores, áreas infantiles y módulos de servicios, además de la recuperación de los tradicionales escudos con los países de las Américas ubicados en la salida del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

El ministro destacó que la intervención busca impulsar el turismo, rescatar el patrimonio natural y ofrecer un espacio de esparcimiento seguro tanto para visitantes internacionales como para familias dominicanas. “Estamos aquí en la supervisión final del Parque Submarino La Caleta, que tenía más de 50 años abandonado. Lo hemos iluminado y remozado completamente, con nuevos parqueos y senderos”, expresó Collado.

Asimismo, el director nacional de Patrimonio Monumental, Juan Mubarak, subrayó que La Caleta no es solo un espacio recreativo, sino también un lugar cultural y arqueológico de gran relevancia regional. En una segunda etapa se contempla la construcción de un centro de interpretación que permitirá a los visitantes conocer el significado histórico del área desde tiempos prehispánicos.

La intervención abarca un área de 119,925 metros cuadrados, incluyendo un paseo de 2.74 kilómetros conmemorativo a los países de América y el Caribe, además de un diseño paisajístico que preserva las especies existentes en el parque